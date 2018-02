'Groei in Brussel bleef achter bij rest van België door aanslagen'

Dat blijkt volgens de zakenkrant De Tijd uit cijfers van de Nationale Bank, de centrale bank van België.

De totale economische groei in België was 1,2 procent, en dat was ook het groeitempo in Vlaanderen. Wallonië groeide met 1,7 procent bijna de helft sneller dan Vlaanderen en Brussel bleef met een groei van 0,9 procent duidelijk achter.

Er zitten vooral grote verschillen in de data over de horeca en de industrie en detailhandel. De bankensector zorgde er volgens De tijd voor dat Brussel niet in een recessie belandde.