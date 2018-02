Royal Delft rondt verkoop pannen- en bestekbedrijven af

Daarmee was een bedrag van in totaal 10,75 miljoen euro in contanten gemoeid, meldt het bedrijf.

Royal Delft is sinds 1653 producent van Delfts Blauw aardewerk. Doel van de onderneming is dat culturele erfgoed voor Nederland in stand te houden.

Omwille van de schaalgrootte werd het assortiment de afgelopen jaren uitgebreid door middel van overnames in het huishoudelijke segment, waaronder pannenmaker BK Cookware en bestekfabrikant Koninklijke Van Kempen & Begeer.

Die bedrijven kampten de laatste tijd evenwel met felle concurrentie, die zij slechts met forse investeringen het hoofd kunnen bieden. Royal Delft steekt dat geld liever in Delfts Blauw, en besloot daarom vorig jaar de bestek- en pannenactiviteiten te verkopen aan het Belgische The Cookware Company.

Aderlating

Met name de verkoop van BK is een flinke aderlating voor Royal Delft. De pannenfabrikant was in 2016 goed voor driekwart van de totale omzet van 24,5 miljoen euro, en bovendien het enige winstgevende onderdeel. Topman Henk Schouten liet bij de aankondiging van de verkoop al weten dat de opbrengst zou worden gebruikt voor nieuwe investeringen die voor een ''stabiele basis'' kunnen zorgen.

Royal Delft produceert niet alleen Delfts Blauw aardewerk, maar heeft ook musea in Delft en Amsterdam waar toeristen kennis kunnen maken met de geschiedenis en het productieproces. Daarnaast produceert het bedrijf mondgeblazen kristalglas bij dochterbedrijf Royal Leerdam Crystal.