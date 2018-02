'Griekenland heeft geen nieuw steunprogramma nodig'

Dit heeft Pierre Moscovici, de Eurocommissaris voor Economische Zaken, donderdag verteld in Athene.

"Er zal geen nieuw programma zijn. Er zal geen vierde bail-out of iets anders komen", aldus Moscovici na een ontmoeting met de Griekse minister-president Alexis Tsipras.

"Ik denk dat er in juni een omvangrijke overeenkomst moet zijn over hoe we eindelijk uit het programma zullen stappen en hoe we schuldverlichtingsmaatregelen op de middellange termijn behandelen", vertelde Moscovici gevraagd of de Griekse schuld verlaagd moet worden in augustus.