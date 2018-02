Amazon gaat boodschappen Whole Foods Market bezorgen

Het bedrijf is gestart met het binnen twee uur bezorgen van levensmiddelen in de Amerikaanse steden Austin, Cincinnati, Dallas en Virginia Beach, maakt het bedrijf donderdag bekend.

De boodschappen kunnen via de Amazon-app en -website Prime Now worden besteld en worden dagelijks tussen 8.00 uur en 22.00 uur geleverd.

Bezorging binnen twee uur is kosteloos, voor een gegarandeerde levering binnen een uur moet worden betaald. Het aantal Amerikaanse bezorgplekken wordt in de rest van het jaar uitgebreid.

Amazon had met AmazonFresh al een eigen dienst voor de bezorging van boodschappen. Ook heeft het bedrijf eerder een slimme supermarkt zonder kassa's en enkele fysieke boekenwinkels geopend.

Overname

Vorig jaar werd de overname van Whole Foods Market door Amazon bekendgemaakt. Met de transactie was een bedrag van 13,7 miljard euro gemoeid.

Direct na de bekendmaking gingen de koersen van andere supermarktbedrijven in Europa en de VS omlaag. Beleggers leken verrast door de combinatie van Amazon en Whole Foods Market.

Jaren zeventig

Whole Foods Market is in de jaren zeventig in Austin opgericht. De onderneming richt zich met de verkoop van producten zonder kunstmatige toevoegingen op consumenten die gezond willen eten.

Het bedrijf was in 2016 goed voor een omzet van ongeveer 16 miljard dollar en heeft meer dan 460 winkels in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Er werken ongeveer 87.000 mensen.