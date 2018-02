Farmaceut Teva schrijft ruim 17 miljard dollar af

Verder denkt het op de beurs in New York genoteerde Israëlische concern dat de winst en omzet dit jaar flink zullen dalen.

Teva heeft te maken met felle concurrentie op de markt voor goedkopere versies van merkmedicijnen en gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. In december kondigde de farmaceut nog aan wereldwijd 14.000 banen te schrappen, een kwart van het totaal, en vestigingen te gaan sluiten om drastisch kosten te besparen.

Overname

In 2017 ging de omzet weliswaar licht omhoog tot 22,4 miljard dollar, maar dat was te danken aan een overname. Voor dit jaar denkt Teva dat de omzet zal dalen naar 18,3 miljard tot 18,8 miljard dollar.

Onder de streep leed Teva een nettoverlies van ruim 16 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 4,01 dollar. Voor dit jaar denkt Teva dat de winst per aandeel zal zakken naar 2,25 tot 2,50 dollar.

Boze werknemers

Bij Teva gaan 1700 arbeidsplaatsen verloren in Israël. Dat nieuws leidde tot felle protesten van boze werknemers in het thuisland en kritiek van de Israëlische regering. Teva is ook in Nederland actief, met circa duizend werknemers. Het is nog niet bekend of de reorganisatie hier banen gaat kosten. Verder heeft Teva aangekondigd voorlopig geen dividend meer uit te keren.

De onderneming wordt sinds november geleid door de Deense topman Kare Schultz. Hij gaf in een toelichting aan dat 2017 een uitdagend jaar was voor Teva, maar dat goede vooruitgang wordt geboekt met de herstructurering van het bedrijf.