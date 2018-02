Senioren kunnen met nieuw type lening overwaarde huis gebruiken

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) introduceert de zogenoemde Verzilverlening, maakt het fonds achter onder meer startersleningen donderdag bekend.

Het gaat om een hypothecaire lening op basis van de overwaarde van een koopwoning. De aanvrager van de lening betaalt gedurende de looptijd van de lening geen rente en lost ook niet af. Met de lening onstaat er financiële ruimte om de eigen woning aan te passen.

De lening wordt pas afgelost na een verkoop van de woning of het overlijden van de woningeigenaar, laat SVn weten. Op deze manier zouden gemeenten een extra mogelijkheid hebben om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen en duurzaam wonen te stimuleren.

Oplossing

Volgens SVn merken gemeenten en provincies dat senioren niet altijd voldoende inkomen hebben om een lening af te sluiten, omdat hun vermogen vooral in hun woning zit.

"Er zijn ook senioren die misschien net een lening kunnen financieren, maar bang zijn voor stijgende zorgkosten of energielasten", stelt directeur Jan Willem van Beek van SVn. Volgens hem kan de nieuwe lening voor deze groep een oplossing zijn.

Bescheiden inkomen

Vereniging Eigen Huis (VEH) is positief over de Verzilverlening. "Het is een goede oplossing voor senioren met een bescheiden inkomen. Er is geen inkomenstoets, de rente is laag en wordt bij de lening bijgeschreven", reageert VEH-directeur Rob Mulder.

"De Verzilverlening voldoet daarmee aan de wensen van veel ouderen, omdat de woning zonder extra maandlasten kan worden aangepast."

SVn is een onafhankelijke stichting die samen met gemeenten en andere overheden particulieren van leningen voorziet. De verschillende soorten leningen zijn niet in alle gemeenten beschikbaar.