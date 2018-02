'Aandeelhouders willen Eneco verkopen aan ander energieconcern'

Dit meldt persbureau Reuters donderdag op basis van twee anonieme bronnen in de financiële sector. Volgens deze bronnen is Eneco 4 miljard euro waard. Deze zomer moet de verkoop van start gaan.

Een woordvoerder van Eneco kon geen commentaar geven op het artikel.

Eneco is nu in handen van 53 lokale overheden. Vooral Rotterdam, Den Haag en Dordrecht hebben met respectievelijk 31,69 procent, 16,55 procent en 9,05 procent van de aandelen grote belangen in het energiebedrijf.

In oktober stemde een meerderheid van de aandeelhouders voor een verkoop van de energieleverancier, maar het was nog onduidelijk in welke vorm de verkoop wordt gegoten.

Naar verwachting wordt pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart een definitief besluit genomen.

Oliesector

Volgens de bronnen is er vooral interesse in Eneco vanuit de oliesector. Eneco investeert relatief veel in de ontwikkeling van groene energie en deze olieconcerns zouden hun bedrijfsvoering meer willen richten op duurzame energie.

Na de splitsing van Eneco Holding in netbeheerder Stedin en energieleverancier Eneco Groep een jaar geleden, hebben de overheden hun belang in Eneco Groep heroverwogen. Het energiebedrijf zou volgens de voorstanders van een verkoop geen nutsfunctie meer hebben.

Het bestuur van Eneco heeft een neutrale opstelling in het proces, maar bijvoorbeeld het personeel en de ondernemingsraad spraken zich uit tegen een verkoop. De focus op groene energie zou in gevaar komen met een nieuwe eigenaar.