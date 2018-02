'Sanoma heeft in 2017 een scherpe draai gemaakt'

Dat maakt het moederbedrijf van onder meer NU.nl, Libelle en Donald Duck donderdag bekend bij de publicatie van de jaarcijfers.

De winst is volgens Sanoma vooral toegenomen door een besparing op de kosten. Zo verkocht het bedrijf zijn aandeel in SBS aan Talpa.

"Je ziet dat het bedrijf een scherpe turn heeft gemaakt", zegt Duinhoven over de winstgroei. "Als je kijkt naar procesverbeteringen en kosteninnovaties zijn die nog lang niet uitgewerkt." Zo wijst ze op de invoering van een efficiëntere manier van krantendistributie in Finland.

Duinhoven stelt dat het concern ook in de toekomst verder wil kijken naar meer efficiëntie van processen. "Daar moet je continu naar kijken." Daarnaast noemt ze het in gebruik nemen van nieuwe systemen en samengaan van systemen als "andere verbeteringen", die volgens de CEO financieel in 2018 te merken zullen zijn.

Personeel

Ondanks het streven naar meer efficiëntie voorziet Duinhoven voorlopig geen "grote veranderingen" in het personeelsbestand van Sanoma.

"Als je processen verandert, zijn er ook veranderingen van personeel die daarbij kunnen plaatsvinden", zegt Duinhoven. "Maar de grote veranderingen daar hebben we gehad. Afgelopen jaren vonden daar majeure veranderingen plaats en hebben we ons portfolio herzien", aldus de CEO.

"Nu zeggen we: we hebben het portfolio dat we willen hebben en de backoffice is gestroomlijnd. Ik voorzie daarom geen grote dingen. Maar als je business verandert, zullen er altijd mensen bijkomen en weggaan bij verschillende afdelingen." Op de vraag of redacties bang moeten zijn voor ontslagrondes, reageert Duinhoven met een "nee".

Sanoma verhoogde zijn winstverwachting voor heel 2017 al in oktober. In het vierde kwartaal van 2017 bedroeg de winst 18,4 miljoen euro. De nettowinst was 305 miljoen euro.

Nederland

In Nederland was afgelopen jaar sprake van een daling van zowel de omzet als de winst. De totale omzet van het bedrijfsonderdeel Sanoma Media BeNe daalde licht naar ruim 436 miljoen euro, voornamelijk door de verkoop van de website Kieskeurig.nl.

De winst viel in 2017 lager uit door een meevaller in 2016. Door een wijziging in de pensioenregeling bespaarde het concern in dat jaar in Nederland eenmalig 41 miljoen euro.

Het concern wil in buurland België vrouwenbladen verkopen aan branchegenoot Roularta, maakte Sanoma afgelopen maand bekend.

Duinhoven gaat niet dieper in op de financiële prestaties van specifieke bedrijfsonderdelen, maar laat wel weten positief te zijn over NU.nl. "NU.nl heeft een enorme groei in het aantal videoviews." Daarnaast is ze te spreken over de verkoop van tijdschriften via abonnementen in Nederland. "Ook België heeft een heel goed jaar gehad", meent Duinhoven.

Schulden

Sanoma wist zijn schulden in 2017 te verlagen van 786 miljoen euro in 2016 naar 392 miljoen euro in 2017. De verkoop van SBS zorgde hierbij voor 237 miljoen euro.

Na het afbouwen van de schuldpositie zoekt Duinhoven naar verdere groei voor Sanoma. "Je kunt daarvoor kijken naar kleinere acquisities, maar dan is het belangrijk dat je bedrijf goed in elkaar steekt en dat systemen kloppen."

Duinhoven geeft geen informatie over welke aankopen haar bedrijf wil doen. Ook wil ze niet vertellen of Sanoma een oog heeft laten vallen op nieuwe mediaondernemingen.

Wel spreekt de CEO over de educatiemarkt, die "in ontwikkeling" is. "Er zijn digitale mogelijkheden om kinderen steeds beter gepersonaliseerde leermogelijkheden te bieden. Dat geeft internationale mogelijkheden."

Volwasseneneducatie in de Rotterdamse haven en veiligheidstrainingen aan bedrijven ziet de CEO als mooie kansen die op de de lange termijn kunnen bijdragen aan groei.

Poolse educatiemarkt

De omzet die Samona in 2018 maakt, zal volgens het concern waarschijnlijk iets lager uitvallen dan afgelopen jaar. Deze prognose baseert het concern op veranderingen in de Poolse educatiemarkt en het niet opnieuw aankopen van rechten voor de Finse ijshockeycompetitie. Sanoma houdt rekening met een iets hogere winstmarge van zo'n 14 procent.

"De Poolse educatiemarkt had een grote piek in 2017", verklaart Duinhoven, die wijst op de vraag naar nieuwe leermethodes wegens een verandering van het onderwijssysteem. "Deze markt komt weer terug naar zijn normale omvang."

Gevraagd naar de uitdagingen voor Sanoma in de nabije toekomst, noemt Duinhoven veranderingen in consumentengedrag en druk op de advertentiemarkt.