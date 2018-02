SBM Offshore verwacht omzetstijging

Dat blijkt donderdag uit cijfers die SBM naar buiten heeft gebracht.

Voor 2018 rekent SBM op een omzet van 1,9 miljard dollar (ruim 1,5 miljard euro). In 2017 werd een omzet in de boeken gezet van krap 1,7 miljard dollar, wat een daling inhoudt van 17 procent ten opzichte van 2016. Dat omzetcijfer komt overeen met de eigen verwachtingen van SBM.

Turnkey

De lagere omzet komt doordat er minder inkomsten werden behaald bij het onderdeel Turnkey, de divisie die producten levert die direct gereed zijn voor gebruik. Voor 2018 verwacht SBM juist te profiteren van vorig jaar toegekende contracten.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 806 miljoen dollar, een stijging met 4 procent. Hier had SBM een bedrag van meer dan 750 miljoen dollar voorspeld. Voor 2018 is een prognose uitgesproken voor een bedrijfsresultaat van circa 750 miljoen dollar.

Het orderboek van SBM bedroeg eind 2017 16,8 miljard dollar, iets lager vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf kondigde aan het dividend over 2017 met 9 procent te verhogen tot 0,25 dollar per aandeel.

'Robuuste prestaties'

Topman Bruno Chabas verklaarde in een toelichting dat SBM robuuste prestaties heeft geleverd in een geleidelijk aantrekkende offshore-markt door de stijgende olie- en gasprijzen. SBM stelt dat de marktzichtbaarheid op de middellange termijn verbetert met toenemende vraag van klanten. Het bedrijf blijft van mening dat diepwaterproductie een belangrijke rol zal spelen in de energiewinning van de toekomst.

SBM had geen nieuwe ontwikkelingen te melden rond het Braziliaanse omkoopschandaal. De onderneming streeft nog altijd naar een schikking om de kwestie af te ronden en blijft in onderhandeling met de autoriteiten. Het is volgens SBM niet zeker of een bevredigende oplossing bereikt zal worden en het bedrijf kan ook de eventuele timing niet voorspellen.