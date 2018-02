De Oostenrijkse vastgoedinvesteerder had 3 miljard euro over voor Kaufhof, zo was al bekend. Maar volgens Hudson's Bay, dat ook in Nederland actief is, zou het verlieslijdende Kaufhof veel meer waard zijn.

Signa is al eigenaar van de Duitse warenhuisketen Karstadt. Galeria Kaufhof, zoals de volle naam luidt, telt bijna honderd filialen in heel Duitsland en is in België actief als warenhuisketen Inno.