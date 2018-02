Hoekstra heeft vertrouwen in oplossing voor bestuurscrisis ABN Amro

Hij vindt niet dat de bank hem beter of eerder had moeten inlichten over de bestuurscrisis die eerder deze week aan de oppervlakte kwam.

De leiding van de bank, die nog voor iets meer dan de helft in staatshanden is, ruziet onderling. President-commissaris Olga Zoutendijk stapt op omdat ''er discussie was binnen de bank over haar leiderschapsstijl''.

Geen doekjes

Volgens Hoekstra ''hoeven we er geen doekjes om te winden'' dat er bestuurlijke problemen zijn bij ABN Amro. ''Beter bewijs dan dat het niet op rolletjes gaat, kun je bijna niet hebben.''

Het besluit over Zoutendijks vertrek was echter pas maandagochtend gevallen. De raad van commissarissen had Hoekstra daarom nauwelijks eerder kunnen informeren dan nu is gebeurd, vindt de minister.

Overvallen

Hij werd door de mededeling overvallen, maar vindt niet dat er aan de manier waarop de bank hem op de hoogte heeft gehouden ''iets zou hebben geschort''.

Hoekstra heeft de stichting die de aandelen van de Staat beheert en de raad van commissarissen dinsdag bij zich geroepen voor overleg. Uit dat overleg put hij het vertrouwen dat het in orde komt met de opvolging van Zoutendijk.

De tweede man van de raad, Steven ten Have, neemt het voorlopig van Zoutendijk over. Die blijft volgens Hoekstra tot de zomer wel lid, ''juist ook vanwege haar bancaire kennis''. De leiding van de bank zal de opvolging van Zoutendijk ''met grote voortvarendheid ter hand nemen'', verzekert de minister.