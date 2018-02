Citigroup hoeft Parmalat van rechter geen schadevergoeding te betalen

Een rechtbank in Milaan verwierp een schadeclaim die Parmalat had ingediend tegen het financiële concern.

Citigroup werd ervan beticht Parmalat te hebben geholpen met het verbergen van zijn schuldenlast en het oppoetsen van de resultaten.

Parmalat bezweek onder die schuldenlast van 14 miljard euro in een van de grootste bedrijfsfaillissementen van Europa. Later werd het bedrijf opnieuw opgebouwd en het is nu grotendeels in handen van het Franse zuivelconcern Lactalis.

De klacht tegen Citigroup werd in 2015 ingediend. Een vergelijkbare zaak tegen de bank was in 2008 ook al verworpen door een rechtbank in de Amerikaanse staat New Jersey. Parmalat gaat in hoger beroep, zo kondigde het aan.