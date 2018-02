Verlies Wall Street loopt na kort herstel verder op

Dinsdagochtend doken de beurskoersen in Japan en Europa diep in het rood. Onder beleggers groeit sinds afgelopen vrijdag de vrees voor een hogere inflatie en een mogelijk sneller dan verwachte afbouw van het ruime monetaire beleid in de VS.

Dit zou het einde kunnen betekenen van een periode met historisch lage rentestanden en dat is slecht nieuws voor beleggers. De opleving van de aandelenkoersen in 2017 was namelijk deels te danken aan de lage rente en het stimuleringsbeleid van centrale banken.

Sommige deskundigen benadrukken dinsdag dat de bedrukte stemming op de beurzen niet alleen het gevolg van een schrikreactie is, maar ook neerkomt op een "gezonde correctie" van de flinke koersstijgingen van eerder.

Nikkei

Gedurende de handelsdag op dinsdag was de toonaangevende Nikkei-index in Tokio even nagenoeg 7 procent kwijt. Dat komt neer op het grootste puntenverlies sinds november 1990. Uiteindelijk sloot de Japanse index met een verlies van 4,7 procent op het laagste niveau sinds oktober vorig jaar.

Dinsdagochtend startte de Amsterdamse AEX-index maar liefst 3,5 procent in de min. Alle 25 bedrijfsaandelen in de Amsterdamse AEX-index stonden in het rood.

Gedurende de dag bewoog de koers zich rond een verlies van ruim 2 procent ten opzichte van maandag. Uiteindelijk eindigde de AEX maar liefst 3 procent lager. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt lieten dinsdag een vergelijkbaar verloop zien en verloren tot 2,8 procent.

Dow Jones

En na de grootste koersdaling sinds 2011 op maandagavond, opende de Dow-Jonesindex in New York dinsdagmiddag met een relatief klein verlies van 0,3 procent. Na een half uur handelen, stond de index alweer weer even in het groen (0,5 procent), maar twee uur voor sluitingstijd was de Dow-Jones 0,28 procent gezakt ten opzichte van de koers waarop maandag werd afgesloten.