Airbus wil productie A320 opvoeren door groeiende vraag

Dit wil de Europese vliegtuigmaker voorkomen door te investeren in zijn productielijn. Die mogelijkheden worden nu onderzocht.

Airbus zei eerder al medio 2019 zestig kisten van het type A320 per maand af te willen leveren. Dat was begin vorig jaar nog vijftig toestellen per maand. ''Het succes van de toestellen dwingt ons om te kijken naar verdere verbeteringen", aldus verkoopdirecteur Eric Schulz van Airbus. Hij benadrukte dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen.

Met name vanuit Azië is een groeiende vraag naar vliegtickets doordat huishoudens in doorsnee meer te besteden hebben. Dit zorgt logischerwijs voor de roep om meer vliegtuigen om de passagiersstroom aan te kunnen.