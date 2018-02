Personeel ThyssenKrupp zoals verwacht akkoord met fusie

Zo'n 22.000 staalarbeiders bij ThyssenKrupp konden zich over de fusie uitspreken. Bijna drie kwart van hen maakte gebruik van die mogelijkheid.

De bedrijven mikken er nog altijd op om de fusie in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. Wel moet het wederzijdse boekenonderzoek nog worden afgerond. Ook zijn er nog adviezen nodig over de pensioenlasten en de schulden van fusiebedrijf ThyssenKrupp Tata Steel, dat in Amsterdam wordt gevestigd.

Eerder had de Duitse krant Börsen-Zeitung al gemeld dat zich een duidelijke meerderheid voor de fusie aftekende.

Tata

Bij het personeel van Tata in IJmuiden is de geplande fusie een stuk minder populair, vooral vanwege zorgen over gevolgen voor de werkgelegenheid. Er dreigen namelijk tweeduizend banen in Nederland te verdwijnen door de samenvoeging.

Tata Steel heeft inmiddels ingestemd met een onderhandelingstraject met de bonden over onder meer de werkgelegenheid.