Nederlander wordt topman bij Amerikaans cosmeticamerk Avon

De 52-jarige Zijderveld werkte dertig jaar voor Unilever. Tot zijn vertrek eind vorig jaar had hij daar de leiding over de Europese tak van het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern. Eerder werkte hij op posities over de hele wereld voor het Brits-Nederlandse bedrijf.

Zijderveld is de eerste mannelijke topman voor het bedrijf sinds 1999. Het 131 jaar oude Avon noemt zichzelf ''het bedrijf voor vrouwen". Vrouwenemancipatie speelt een belangrijke rol in de marketing van het concern, dat verder bekend is van zijn directe verkoop door verkopers die huis-aan-huis gaan.

Het bedrijf gaat gebukt onder felle concurrentie van onder meer L'Oréal. Een aantal activistische investeerders riep Avon vorige week nog op zichzelf te koop te zetten.

De aandeelhouders zorgden eerder ook al voor het vertrek van McCoy. Avon splitste eerder zijn slecht draaiende Amerikaanse divisie af en verplaatste zijn hoofdkantoor naar Londen.