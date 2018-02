BinckBank wil nog dit jaar stoppen met gebruik merknaam Alex

In de loop van dit jaar verwacht hij de activiteiten van het in 2007 overgenomen dochterbedrijf onder een ''Binck-label'' te hebben gebracht.

Binck was de afgelopen jaren al niet erg actief meer met het promoten van Alex, aldus de bestuursvoorzitter. De aanbieder van geautomatiseerd vermogensbeheer kampt met tegenvallende rendementen voor zijn klanten, van wie velen zich benadeeld en misleid voelden. Daarover werd vorig jaar een schikking getroffen. Ook toezichthouder AFM tikte het bedrijf op de vingers.

''Alex is een goed product voor een bepaalde doelgroep'', benadrukte Germyns. Maar het bedrijf wil volgens hem toe naar een strategie met één merknaam en gaat ervan uit dat de naam Binck voldoende vertrouwen opwekt bij de meeste particuliere beleggers. Voor bestaande klanten verandert vooralsnog niets.

Lastig jaar

Binck heeft een lastig jaar achter de rug waarin het wederom bijzonder rustig was op de financiële markten. Het bedrijf heeft het desondanks goed gedaan, vindt Germyns. Het aantal transacties bleef stabiel en de omzet steeg licht tot een kleine 149 miljoen euro. De geschoonde nettowinst nam met 15 procent toe tot 34,4 miljoen euro.

In het vierde kwartaal zag Binck het aantal transacties wel stevig aantrekken. De toename met bijna een kwart laat volgens Germyns zien dat weer meer particulieren, mede dankzij de zeer lage rente, voor beleggen kiezen. ''Daar zijn wij uiteraard positief over'', aldus de topman. ''Die activiteit heeft in januari ook doorgezet. De groei in transacties was afgelopen maand minstens zo hoog als in het vierde kwartaal.''

Binck gaat er wel van uit dat de rente dit jaar licht zal oplopen, al waagde Germyns zich niet aan een concrete voorspelling. Dat is gunstig voor de ontwikkeling van de rentebaten. De topman zei niet te vrezen dat een iets hogere rente meteen een rem zal zetten op het aantal transacties.