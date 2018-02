Philips Lighting boekt bij gelijke wisselkoersen meer omzet

De totale opbrengsten daalden in het vierde kwartaal met ruim 2 procent naar 1,9 miljard euro. Maar op vergelijkbare basis namen ze juist met 3 procent toe.

Ook de winstgevendheid verbeterde, met een bedrijfsresultaat (ebita) voor eenmalige posten dat met 10 procent steeg naar 207 miljoen euro.

Ook over heel 2017 wist Philips Lighting de vergelijkbare omzet licht, met 0,5 procent, op te voeren. In absolute zin daalden de opbrengsten nog wel met 2 procent tot bijna 7 miljard euro.

Het geschoonde bedrijfsresultaat dikte ruim 8 procent aan tot 699 miljoen euro.

2018

De operationele marge is daarmee verder opgelopen tot 10 procent. Het bedrijf rekent voor dit jaar op een verdere stijging richting de 10,5 procent.

Daarbij verwacht het met name vanaf de tweede jaarhelft de vruchten te gaan plukken van kostenbesparingen. De vergelijkbare omzet neemt ook in 2018 toe, al is een wat zwakker eerste kwartaal voorzien.

Energiezuinige led-verlichting is inmiddels goed voor 68 procent van de totale omzet. Vooral de verkoop van led-producten voor thuis nam afgelopen jaar sterk toe.

Maar ook professionele verlichtingssystemen brachten meer geld in het laatje. De verkoop van ouderwetse lampen ging met circa een vijfde omlaag. De marge daarop bleef overigens wel op peil.

Dividend

Philips Lighting stelt een dividend voor van 1,25 euro per aandeel in contanten. Dat is 14 procent meer dan over 2016 is betaald.

De voormalige verlichtingstak van Philips heeft maximaal 150 miljoen euro beschikbaar om eigen aandelen in te kopen als het vroegere moederbedrijf besluit zijn belang verder af te bouwen.