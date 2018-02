Laagste aantal bedrijven opgeheven sinds 2008

Het valt op dat sectoren waar de meeste bedrijven gesloten worden, ook de sectoren zijn waar de meeste bedrijven starten. Managementadviesbureaus staan in beide lijstjes op de eerste plek. Ook webwinkels werden veel opgeheven en daar kwamen er eveneens veel van bij.

Het statistiekbureau stelt dat er vorig jaar in totaal bijna 170.000 nieuwe bedrijven zijn begonnen. Dat is het grootste aantal sinds 2009. Afgezien van de al genoemde sectoren zagen ook veel bedrijven in de kunstbranche het levenslicht. Verder openden veel paramedische praktijken, van bijvoorbeeld diëtisten, opticiens en podotherapeuten.

Het was vorige maand al duidelijk dat Nederland er in 2017 weer meer bedrijven bij heeft gekregen. Dat is vooral te danken aan een groei van het aantal eenmanszaken. Er waren op 1 januari van dit jaar precies 1.665.795 ondernemingen. Per saldo is dat zo'n 5 procent meer dan begin vorig jaar.