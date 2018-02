Mogelijk grote technologiehub in Saudi-Arabië

Het Amerikaanse techbedrijf zou volgens de plannen onder meer datacenters gaan bouwen in het land, meldt zakenkrant The Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen.

Er zijn nu nog nauwelijks datacenters in het Midden-Oosten. Amazon zou begin dit jaar een deal voor het bouwen van drie datacenters in Saudi-Arabië aankondigen. Ook heeft dat bedrijf plannen voor een datacenter in Bahrein.

De gesprekken, die op hoog niveau gevoerd worden, lopen al maanden. Er zijn echter nog veel details uit te werken en het is nog niet zeker of het echt van een samenwerking komt. Gaan de plannen voor een samenwerking door, dan zou die ondergebracht kunnen worden in een bedrijf met een notering aan de beurs in Saudi-Arabië.

Saudi-Arabië wil minder afhankelijk worden van de oliewinning. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft daarom zijn zinnen gezet op meer technologie in zijn land.