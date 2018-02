Overnamepartijen Tuunte hoeven oud-personeel geen werk te bieden

Dat oordeelt de kantonrechter donderdag in een zaak die vorig jaar door meer dan honderd ontslagen werknemers is aangespannen.

Een deel van de kledingwinkelketen is door de curator van Tuunte Fashion doorverkocht aan twee vennootschappen. In een aantal van de overgenomen winkels wordt onder de naam Tuunte kleding verkocht.

In dienst

Volgens het voormalige personeel zijn zij na de doorstart in dienst gekomen bij een van de vennootschappen. Ze wilden daarom via de rechter banen in de genoemde vestigingen afdwingen.

Ook eisten ze dat de vennootschappen het loon vanaf de ontslagdatum zouden betalen of anders een ontslagvergoeding. Maar de rechter gaat hier dus niet in mee.

"De oud-werknemers zijn niet in dienst gekomen bij de nieuwe vennootschappen. Zij hoeven de oud-werknemers dus niet aan het werk te laten in de winkels of loon te betalen", meent de rechter.

Omdat de arbeidsovereenkomsten volgens de wettelijke regels opgezegd zijn, hoeven de vennootschappen of de curator ook geen ontslagvergoedingen te betalen.

Gebruikelijk

De kantonrechter benadrukt dat het gebruikelijk is dat er voorafgaand aan het faillissement contact is geweest tussen de bestuurders van Tuunte en de uiteindelijke overnamepartijen.

Ook het bekijken van verschillende winkels en het tellen van de voorraden hoort erbij. De rechter gelooft niet dat er sprake was van een vooropgezet plan om van het bestaande personeel af te komen.

Leeftijdsdiscriminatie

De oud-medewerkers stelden dat de oudere ex-werknemers werden gediscrimineerd, omdat zij niet door de vennootschappen werden aangenomen.

Dit speelde bij de beslissing van de kantonrechter geen rol. "Als er namelijk al verboden onderscheid naar leeftijd is gemaakt bij het aannemen van nieuw personeel, dan betekent dat nog niet dat de ontslagen werknemer alsnog weer in dienst zouden komen, zoals zij hebben verzocht", aldus de rechter.

Niet gecompenseerd

Vakbond CNV Vakmensen, die namens de voormalige werknemers bij de rechtszaak betrokken was, reageert teleurgesteld op de uitspraak.Volgens de bond worden de ruim honderd werknemers "helaas niet gecompenseerd voor het aangedane leed".

CNV Vakmensen stelt dat een deel van Tuunte vlak na het faillissement een doorstart maakte en dat het bestaande personeel werd vervangen door nieuwe, vaak jongere werknemers.

"Die uitruil, dat ondernemen over de rug van werknemers. Daar verzetten wij ons tegen. Wij veronderstellen een voorgekookt faillissement", stelt CNV-bestuurder Roos Rahimi.

Hoger beroep

Advocaten van CNV Vakmensen onderzoeken de mogelijkheid van een hoger beroep. De bond laat wel weten dat de kans op een overwinning "heel gering" is.

"Zeker de medewerkers die nog amper een kans hebben om weer werk te vinden, hoopten wij via deze rechtsgang weer zicht te bieden op een baan. Of tenminste een redelijke compensatie van het verloren werk", meent Rahimi.