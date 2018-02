Britse eigenaar wil generatorenfabriek Ridderkerk sluiten

Daardoor zouden 166 van de tweehonderd medewerkers hun baan verliezen, zo bevestigde vakbond CNV.

Volgens Brush is de energiemarkt de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Door de scherp afgenomen vraag naar generatoren, is het volgens Brush niet mogelijk de fabriek open te houden. Het bedrijf betwist de mogelijkheid van een doorstart, omdat de fabriek in Ridderkerk al enige tijd verlieslatend is. ,,Het was dit of failliet", zo meldde een zegsman.

In Ridderkerk nam het aantal verkochte generatoren gestaag af van 41 in 2012 naar 18 in 2017. Dit jaar zou de productie verder teruglopen. De komende periode gaat het bedrijf in gesprek met vakbonden om tot een sociaal plan te komen.

Het personeel en vakbonden CNV en FNV zijn donderdag ingelicht over de plannen. CNV-bestuurder Piet Verburg is verbolgen dat investeerder Melrose wel miljarden overheeft voor de overname van Fokker-moeder GKN, maar niet een paar miljoen euro kan uitgeven om de fabriek van Brush in Ridderkerk te behouden. De vakbonden gaan op zoek naar mogelijke alternatieven, om te bezien of er toch banen behouden kunnen worden.