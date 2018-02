Passagiersvliegtuigen zaten vorig jaar voller dan ooit

Doordat luchtvaartmaatschappijen hun capaciteit niet al te uitbundig hebben vergroot, zaten hun vliegtuigen voller dan ooit, meldt brancheorganisatie IATA donderdag.

De vraag naar vliegreizen, uitgedrukt in het aantal door passagiers gevlogen kilometers, nam over heel 2017 met 7,6 procent toe. Dat is ruim boven het 10-jarig gemiddelde van 5,5 procent.

Het stoelaanbod steeg met 6,3 procent duidelijk minder hard. Gemiddeld was 81,4 procent van de vliegtuigstoelen bezet, een verbetering van 0,9 procentpunt ten opzichte van 2016.

Aziatische maatschappijen

Aziatische luchtvaartmaatschappijen lieten afgelopen jaar de sterkste groei zien, met een toename van de vraag met ruim 10 procent. Ook in Europa gingen de zaken voor de wind, daar steeg het passagiersvervoer met meer dan 8 procent.

Minder goed verging het aanbieders in Noord-Amerika, hoewel daar nog altijd sprake was van een groei van dik 4 procent.

December

IATA signaleert dat de passagiersgroei in december met 6,2 procent wel wat is afgezwakt. Maar dat komt mede doordat december 2016 een hele sterke maand was.

De economische vooruitzichten voor 2018 wijzen volgens de brancheorganisatie op een aanhoudend sterke vraag naar vliegreizen.

Goedkope tickets

De stimulans die vorig jaar uitging van de zeer goedkope tickets, zal daarbij wel minder worden, waarschuwt IATA-topman Alexandre de Juniac.

Luchtvaartmaatschappijen zien hun kosten oplopen, met name door duurdere brandstof. Zij zullen zich genoodzaakt zien dat door te berekenen in hun tarieven.