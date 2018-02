Voormalige eigenaar failliete keten Kijkshop neemt MyCom over

De overname moet een nieuwe gemeenschap van experts aantrekken die andere consumenten van advies gaan voorzien, maakt de Zweedse investeerder The One donderdag bekend. Het gaat daarbij zowel om medewerkers als klanten van MyCom.

The One richt zich sinds het faillissement van Kijkshop volledig op het faciliteren van online activiteiten. Zo is de investeerder bezig met het verder ontwikkelen van consumentenplatform KijkBijMij.

Dit platform is aanvankelijk door Kijkshop opgezet. Onlangs is door The One besloten dit onderdeel zelfstandig verder te exploiteren.

KijkBijMij

Via het onlinewinkelconcept KijkBijMij kunnen consumenten elkaar via video live koopadvies geven. Adviezen die tot een transactie leiden, leveren de adviseur een commissie op.

"MyCom is de laatste overgebleven IT- en elektronicaspecialist met diepgaande kennis en kunde en een toegewijde klantengroep. Door ons consumentenplatform ook bij MyCom uit te rollen, zal veel expertise nog toegankelijker worden voor consumenten", meent topman Björn Serving van The One.

Dienstverlening

Volgens Serving zijn door het "plotseling wegvallen van Kijkshop" problemen ontstaan bij de dienstverlening rondom KijkBijMij. Kijkshop is vorige maand failliet verklaard. Er wordt nog aan een doorstart van de keten gewerkt en een deel van de winkels is open voor een uitverkoop.

"We hadden niet direct een oplossing voor retouren en ook onze klantenservice was niet meer bereikbaar. MyCom is daarom, naast een strategische overname, ook de ideale oplossing voor de service van KijkBijMij", aldus Serving.

Het platform KijkBijMij heeft nu meer dan honderdduizend gebruikers. "Door MyCom als tweede platform aan de groep toe te voegen, moet het aantal gebruikers in zes maanden groeien tot een half miljoen", stelt The One.

Gescheiden

KijkBijMij en MyCom blijven gescheiden bedrijfsonderdelen en worden vanuit KijkUp B.V. aangestuurd. Deze bv wordt geleid door Marco Heestermans en Peter Groenewoud. Zij hebben MyCom eind 2015 overgenomen van Relevant Holdings.

Onder de in 1995 opgerichte keten MyCom vallen momenteel veertien winkels en tachtig medewerkers. De onderneming draait een jaaromzet van zo'n 12 miljoen euro.