Fed houdt rente onveranderd

De beslissing de niveau's ongemoeid te laten was unaniem en werd ook algemeen verwacht op de financiële markten. In december krikte de centrale bank de rente nog op. Sinds december 2015 heeft de Fed de rente meermaals verhoogd.

Het was de laatste keer dat Fed-preses Janet Yellen de vergadering voorzat. Zij wordt begin februari opgevolgd door Fed-bestuurder Jerome Powell. Van hem is bekend dat hij voorstander is van het beleid van geleidelijke renteverhogingen dat Yellen voorstaat.

In de markt worden dan ook geen grote veranderingen verwacht na zijn aanstelling. De centrale bank heeft eerder aangegeven te mikken op drie rentestappen in 2018. Zeer waarschijnlijk volgt de eerste nu in maart, als binnenkomer bij de eerste vergadering onder leiding van Powell.

Volgens de Fed-bestuurders zullen de economische omstandigheden zich op een dusdanige manier ontwikkelen dat geleidelijke rentestappen gewenst zijn. Daarbij wordt onder meer uitgegaan van een verder oplopende inflatie tot het gewenste doel van bijna 2 procent. Daarna zal de prijsontwikkeling stabiliseren.

Lukt dit dan zou een versnelling van rentestappen volgens kenners op de loer kunnen liggen. De Fed herhaalde in zijn verklaring dat de economische vooruitzichten op korte termijn "grofweg in balans" zijn. Daarbij werd gewezen op onder meer solide ontwikkeling op het gebied van de werkgelegenheid, consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen.