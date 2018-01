Uitgever puzzelboekjes Keesing lijft branchegenoot Sanders in

Het betekent voor Keesing, dat eerder onderdeel was van Telegraaf Media Groep, maar tegenwoordig valt onder Puzzle Holding, de tweede overname in korte tijd. In september vorig jaar werd al Eye to Eye Puzzles ingelijfd.

Sanders is de op een na grootste uitgever van puzzelmagazines in Nederland en België. Het bedrijf is eigenaar van de merken Sanders Puzzelboeken, Puzzelhobby, De Denker en De Puzzelaar. Ook is het bedrijf verantwoordelijk voor zogeheten private label magazines die via supermarkten en boekhandels worden verkocht.

Het hoofdkantoor van Sanders in Vaassen waar ongeveer veertig mensen werken, blijft voorlopig gewoon operationeel en de naam Sanders blijft in de markt.

''De verkoop van het familiebedrijf valt mij vanzelfsprekend zwaar", zo sprak directeur Martin Sanders. ''Tegelijkertijd moet ik realistisch zijn. Om in de stevig concurrerende puzzelmarkt te kunnen overleven, is schaalgrootte essentieel."