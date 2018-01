Haven Rotterdam investeert in verdere digitalisering

Voor al deze verregaande digitalisering trekt het Havenbedrijf Rotterdam de komende jaren tientallen miljoenen euro's uit.

''In Rotterdam willen we de 'slimste' haven ter wereld zijn'', zegt financieel directeur Paul Smits van het havenbedrijf. Gegevens die bijvoorbeeld sensoren in kademuren en meerpalen doorgeven, kunnen volgens hem voor allerlei zaken worden gebruikt. ''Ook voor autonome scheepvaart hebben we slimme infrastructuur nodig'', aldus Smits.

Van dat laatste is voorlopig nog geen sprake, de eerste zelfsturende schepen worden op zijn vroegst over een jaar of tien verwacht. Voor het nieuwe platform is het havenbedrijf een samenwerking aangegaan met IBM.

Dat Amerikaanse techconcern heeft al handige technologie huis. Bij het project zijn ook maker van netwerkapparatuur Cisco en ICT-bedrijf Axians betrokken.​