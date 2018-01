Griekenland wil eigen fonds opbouwen na aflopen steunprogramma

Dit vertelt de Griekse minister van Financiën Euklides Tsakalotos in een woensdag gepubliceerd interview met persbureau Reuters. Samen met ongebruikte steun uit Europa zou Griekenland zich voor een jaar kunnen financieren.

De buffer is onderdeel van een breder eigen plan dat de nadruk gaat leggen op hervormingen, sociaal beleid en economische groei.

In 2011 en 2012 was er nog een reële angst dat Griekenland de eurozone zou verlaten vanwege de financiële problemen in het land, maar de rust is sindsdien wedergekeerd. Zo is de rente op sommige Griekse staatsobligaties lager dan die op Amerikaanse staatsleningen.

Geloofwaardigheid

En waar het vroeger wel maanden kon duren voordat de Griekse overheid de afspraken uit het steunprogramma met de eurolanden en het IMF nakwam, worden nieuwe regels nu soepel goedgekeurd. "We hebben geloofwaardigheid opgebouwd de laatste drie jaar", stelt de minister.

In augustus loopt dit steunprogramma af en waarschijnlijk zal Griekenland dan ook op eigen benen proberen te staan. Tsakalotos benadrukt dit ook belangrijk te vinden. Een speciale kredietlijn als voorzorgsmaatregel is niet nodig.