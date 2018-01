AFM in beroep tegen uitspraak over schrappen boetes EY en PwC

De rechter in Rotterdam haalde in december een streep door die straffen, maar de AFM laat het daar niet bij zitten. De uitspraak kan grote gevolgen hebben.

De toezichthouder legde de boetes in maart 2016 op omdat de accountants tekortgeschoten zouden zijn in de controles van jaarrekeningen in het jaar 2012. EY moest 2,2 miljoen euro betalen en bij PwC ging het om 845.000 euro.

De accountantsorganisaties hadden volgens de AFM hun zorgplicht geschonden. Maar de rechter in Rotterdam schrapte de boetes, omdat enkel tekortkomingen in individuele dossiers daarvoor niet voldoende bewijs zouden zijn.

Fundamenten

Volgens de AFM komt de rechter aan een van de fundamenten van het toezicht op de accountantssector. Door die uitspraak zou de toezichthouder accountantsbureaus immers niet meer rechtstreeks kunnen aanspreken op grote fouten van accountants bij het controleren van jaarrekeningen.

''En dat is wel een belangrijk instrument, dat ook internationaal gangbaar is'', benadrukt een zegsman.

De beroepszaak dient bij College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat is op dit vlak de hoogste bestuursrechter in Nederland. De AFM gaat ook met het ministerie van Financiën in gesprek over de zaak.