Lagere winst voor KPN door felle concurrentie

KPN rapporteert een kwartaalomzet van 1,6 miljard euro, ruim 6 procent minder dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda), geschoond van eenmalige posten, daalde met een kleine 2 procent naar 596 miljoen euro. Onder de streep resteerde 70 miljoen euro, tegen 115 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2016.

In een toelichting benadrukte topman Eelco Blok dat KPN ondanks de dalende omzet marktaandeel heeft gewonnen in Nederland.

Ook zijn klanten volgens hem tevredener en minder geneigd om over te stappen naar een andere aanbieder. Dat geldt vooral voor mensen die meerdere diensten bundelen in één pakket. Verder neemt het gebruik van extra diensten als Spotify, Fox Sports en Netflix toe.

Eind vorig jaar kondigde Tele2 en T-Mobile dat zij in Nederland de krachten gaan bundelen. Blok gaat er naar eigen zeggen van uit dat ook na die voorgenomen fusie er voor consumenten en bedrijven genoeg te kiezen overblijft. Beide concurrenten stuntten afgelopen jaar flink met grote of zelfs onbeperkte databundels.

Strengere regels

Behalve met zware concurrentie kreeg KPN afgelopen jaar te maken met strengere regels voor de kosten van dataverkeer in andere Europese landen. Mede daardoor viel over heel 2017 de omzet met zo'n 5 procent terug naar 6,5 miljard euro. Het geschoonde bedrijfsresultaat was volgens KPN met 2,4 miljard euro in lijn met dat van een jaar eerder.

KPN rekent erop dat het bedrijfsresultaat ook dit jaar nagenoeg stabiel zal blijven. De nettowinst ging over heel 2017 met bijna een derde omhoog naar 485 miljoen euro. Dat komt met name doordat KPN minder kwijt was aan rente en aflossing op leningen.

Het telecombedrijf liet verder weten dat financieel directeur Jan Kees de Jager nog zeker vier jaar blijft. De voormalige minister van Financiën trad in 2014 aan en zijn eerste termijn loopt in april af. Eerder werd al bekend dat topman Blok vertrekt bij KPN. Hij geeft het stokje door aan de Colombiaan Maximo Ibarra.