Meer klanten maar lagere winst voor ING in laatste kwartaal

Topman Ralph Hamers blijft er echter van overtuigd dat het de bank lukt om de uitgaven in 2020 op het voorgenomen niveau te krijgen.

ING streeft er naar om de kosten afgezet tegen de baten op een score tussen de 50 en 52 procent te krijgen. Deze graadmeter ging afgelopen jaar echter omhoog van 54,2 naar 55,5 procent.

De bank is nog altijd bezig met het schrappen van duizenden banen, als onderdeel van eerder aangekondigde reorganisaties. In landen als Duitsland, Polen, Roemenië en Australië groeit ING juist. Het wereldwijde klantenbestand liep mede daardoor op tot 37,4 miljoen. In die landen worden juist extra mensen aangenomen.

Stimuleringsbeleid

Het concern moest in het laatste kwartaal van 2017 tevens 55 miljoen euro afboeken in verband met belastinghervormingen in de Verenigde Staten en België.

Verder gingen de inkomsten van de bank omlaag, onder meer doordat beleggende klanten minder handelden. Hamers zegt dat dit te maken heeft met het stimuleringsbeleid van centrale banken en de lage volatiliteit op de financiële markten.

Kosten

De totale onderliggende baten kwamen in vierde kwartaal uit op 4,4 miljard euro, ruim 2 procent minder dan in dezelfde periode in 2016. De kosten stegen tegelijkertijd met meer dan een tiende tot 2,6 miljard euro. De onderliggende nettowinst ging hierdoor met meer dan een kwart omlaag naar 1 miljard euro.

Bezien over heel 2017 gingen de baten wel met ruim 1 procent vooruit, naar 17,7 miljard euro. De onderliggende jaarwinst kwam uit op een kleine 5 miljard euro, wat 0,4 procent minder is dan in 2016 in de boeken ging. Onder de streep hield ING Group zo'n 4,9 miljard euro over, tegen 4,7 miljard euro een jaar eerder.