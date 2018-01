Canon verwacht ruim kwart meer winst door diversificatie

Canon verwacht dat de operationele winst mede daardoor naar 420 miljard yen (meer dan 3,1 miljard euro) stijgt. Een jaar eerder was dit nog 331 miljard yen. De verwachting is hoger dan die van analisten.

Omdat Canon er last van had dat smartphones de camera in veel gevallen vervangen, nam het bedrijven in nieuwe branches over. Zo kocht de cameramaker in de afgelopen jaren het Zweedse videobewakingsbedrijf AXIS en maker van CT-scanners en echoapparatuur Toshiba Medical Systems.

Ook een stijgende vraag naar oled-schermen in smartphones draagt bij aan de hogere verwachtingen van Canon.