Aantal klanten HelloFresh groeit met 69 procent in 2017

In navolging van het groeiend aantal klanten en de hoeveelheid bezorgde maaltijdboxen, zullen logischerwijs ook de opbrengsten van HelloFresh in de lift zitten. Over de laatste drie maanden van het jaar verwacht het bedrijf 250 miljoen tot 253 miljoen euro aan omzet in de boeken te zetten. In het slotkwartaal van 2016 was dit bijna 159 miljoen euro.

Over heel 2017 zal de omzet ruim 50 procent hoger uitvallen op 902 miljoen tot 905 miljoen euro.

Naast de groei, lukt het HelloFresh naar eigen zeggen ook steeds beter om de winstgevendheid op te voeren. Het bedrijf, dat actief is in Europa, Noord-Amerika en Australië, verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar voor het eerst zwarte cijfers te schrijven.

Topman en medeoprichter Dominik Richter is trots op de resultaten. Hij was vooral te spreken over de groeiversnelling in het laatste kwartaal. ''Een uitzonderlijk succes gelet op de schaal waarop wij opereren."

HelloFresh maakte afgelopen november zijn debuut op de beurs in Frankfurt. Het geld dat daarmee werd verdiend, steekt het bedrijf in verdere uitbreiding.