Personeel afhandelaar Aviapartner houdt korte werkonderbreking op Schiphol

De werkonderbreking begon om 10.00 uur en duurde uiteindelijk een half uur. Volgens een woordvoerder van FNV hebben enkele tientallen mensen meegedaan aan de staking. Bij Aviapartner werken op Schiphol ongeveer vierhonderd mensen.

Het is niet duidelijk of reizigers last hebben gehad van de actie van de bagageafhandelaars.

Aviapartner is al enige tijd in gesprek met FNV over een nieuwe cao. De bagageafhandelaar wil snijden in de arbeidsvoorwaarden, maar dat stuit op weerstand van de vakbond.

Volgens vakbond FNV heeft naar aanleiding van de werkonderbreking nog geen overleg plaatsgevonden tussen de partijen.

Vorig jaar staakte het personeel van Swissport, een andere bagage- en passagiersafhandelaar, op Schiphol meerdere keren. Ook daar klaagden de werknemers onder meer over te hoge werkdruk en onderbezetting.