ING neemt meerderheidsbelang in betalingsverwerker Payvision

Het in 2002 in Amsterdam opgerichte Payvision is wereldwijd actief en verwerkt naar eigen zeggen meer dan 100 miljoen betalingstransacties per jaar. Het bedrijf heeft ook kantoren in onder meer New York, Londen, Madrid, Toronto, Singapore, Tokio en Hongkong.

Payvision biedt klanten betalingsdiensten in meer dan 150 verschillende valuta's. Het bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met de investering van ING wil Payvision zijn groeiplannen versnellen en het internationale netwerk uitbreiden.

Het oprichtersteam behoudt een belang van 25 procent in de onderneming en zal leiding blijven geven aan Payvision. De transactie met ING moet in het eerste kwartaal van dit jaar worden afgerond.