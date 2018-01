'Amerikaanse miljoenenboetes voor UBS, HSBC en Deutsche Bank'

Persbureau Reuters meldt zaterdag op basis van drie anonieme bronnen dat handelaren van de banken Amerikaanse financiële markten hebben gemanipuleerd.

Naar verluidt vallen de boetes voor UBS en Deutsche Bank hoger uit dan 10 miljoen dollar. De straf voor HSBC zou net iets lager zijn, zeggen de bronnen zonder precieze cijfers te geven.

De banken zijn volgens de ingewijden de fout ingegaan op de markt voor zogeheten futures. Dit zijn financiële contracten waarbij handelaren afspreken op een moment in de toekomst een transactie te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld afspreken om over enkele maanden een zak koffiebonen voor een bepaalde prijs te verhandelen, zodat er geen onzekerheid is over de prijs.

De drie Europese banken zouden de futuresmarkt voor valuta's hebben gemanipuleerd. Zo zouden ze orders hebben geplaatst, maar deze precies weer hebben geschrapt voordat de orders konden worden uitgevoerd.

Op een systematische wijze kan hiermee vraag en aanbod in een markt worden gesimuleerd. Door te doen alsof er bijvoorbeeld veel vraag is naar een bepaalde future, kan de prijs worden beïnvloed. Deze methode heet 'spoofing' en is sinds 2010 een strafbaar feit in de Verenigde Staten.