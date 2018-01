Euro stijgt in waarde na uitspraken Europese Centrale Bank

Na de boodschap van de ECB kwam de waarde van de euro donderdagmiddag kortstondig boven de 1,25 dollar uit. Dat is sinds december 2014 niet meer voorgekomen.

Maar nadat centralebankpresident Mario Draghi in een toelichting zei dat een renteverhoging er dit jaar waarschijnlijk niet in zit, zakte de eurokoers ten opzichte van de dollar weer iets.

Draghi stelde donderdag ook dat de economie in de eurozone sterker dan verwacht is gegroeid in de tweede helft van 2017. Het momentum van de economie sterkt de ECB in het vertrouwen dat de inflatie zal stijgen naar de doelstelling van 2 procent op de middellange termijn.

Toch blijft de stijging van het prijspeil op dit moment nog te laag, merkt Draghi op, en zijn er nog geen overtuigende signalen van een sterke trend naar boven.

Zo is de waarde van de euro onlangs gestegen. Hierdoor worden sommige importgoederen omgerekend goedkoper in de eurozone en stijgt het prijspeil minder hard.

Kanttekeningen

Kenners hadden op dat vlak op krachtigere kanttekeningen van Draghi gerekend, omdat de euro de laatste tijd al behoorlijk omhoog was gegaan.

Dat kwam volgens de centrale bankier door de goede economische omstandigheden en uitspraken over de dollar ''van iemand anders''. Draghi leek daarmee te verwijzen naar de Amerikaanse president Donald Trump, maar noemde geen naam.

Draghi haalde verder hard uit naar de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, die onlangs de waarde van de dollar omlaag praatte om daarmee het Amerikaanse bedrijfsleven te helpen.

Opkoopprogramma

De centralebankpresident benadrukte tegelijk dat de stimuleringsmaatregelen van de ECB voorlopig nodig blijven. De ECB pompt via zijn inkoopprogramma nu nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie van de eurozone.

Vorig jaar ging het maandelijks om 60 miljard euro, maar in oktober werd besloten om het steunbeleid met ingang van 2018 flink terug te schroeven.

Het opkoopprogramma duurt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen.

Rente

Eerder op donderdag werd duidelijk dat de ECB ook de rentetarieven in de eurozone onveranderd op historisch lage niveaus houdt.

De herfinancieringsrente blijft daardoor 0 procent. Dit betekent dat banken gratis geld kunnen blijven lenen bij de centrale bank.

De depositorente blijft -0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.