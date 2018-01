Sligro wil supermarkten Emté toch verkopen

Het bedrijf uit Veghel stelt dat voor beide opties interesse is van partijen uit zowel binnen- als buitenland. Namen wil het niet kwijt, al hebben Jumbo en Coop eerder wel interesse getoond. De opbrengst van de afsplitsing van Emté (131 winkels) verwacht Sligro grotendeels terug te kunnen laten vloeien naar de aandeelhouders.

Sligro denkt medio dit jaar tot een transactie te komen voor Emté, waarvan het marktaandeel afgelopen jaar ondanks een moderniseringsslag terugliep tot 2,5 procent.

Zelf doorgaan met de keten is daardoor geen optie meer. ''Er zijn veel veranderingen in supermarktland. Op den duur kunnen we daar met ons huidige marktaandeel niet in mee'', zei topman Koen Slippens hierover.

Omzet

In het afgelopen jaar steeg de omzet van heel Sligro met 5,6 procent tot bijna 3 miljard euro. Onder de streep bleef daar 81 miljoen euro van over, 10 procent meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral op het conto van de groothandelsactiviteiten, waarvan het marktaandeel in Nederland groeide tot 24,4 procent en in België tot 3,4 procent.

Bij die groothandels wil Sligro nog meer voordelen halen uit de schaalvergroting door overnames. Slippens wijst daarbij bijvoorbeeld op de 14.000 nieuwe klanten die het dankzij de overname van Heinekens drankengroothandel in huis heeft gehaald.

Expansie

Verder verwacht Sligro veel van de expansie in België en op termijn naar andere landen. Die gang naar het buitenland leidde ook tot een kritische kijk naar de eigen organisatie. ''We zijn nu nog heel centraal georganiseerd, dat moeten we veranderen om dat tot een succes te maken.''

Voor dit jaar verwacht Sligro te kunnen profiteren van de gunstige marktontwikkelingen. Het bedrijf liet verder weten het dividend met 0,10 euro te verhogen tot 1,40 euro per aandeel.