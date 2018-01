Teleurstellend 2017 voor Hyundai door stakingen

Werknemers van het bedrijf legden meerdere malen het werk neer om hun eis voor meer loon kracht bij te zetten. De acties liepen door tot midden januari en zetten een rem op de productie. Verder was de vraag naar Hyundai in belangrijke markten als de VS en China zwak. In de VS zag Hyundai de verkopen 7 procent lager uitvallen. In China daalden de verkopen met bijna een vijfde.

Hyundai zag het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2017 dalen tot omgerekend 587 miljoen euro, bijna een kwart minder dan een jaar eerder en ook veel minder dan waar kenners rekening mee hielden. Voor dit jaar is Hyundai uiterst voorzichtig over de verkoopverwachtingen.