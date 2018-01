Meerdere partijen melden zich bij curator voor failliet Kijkshop

Dat laat de curator van het bedrijf woensdag weten aan NU.nl. Volgens de curator is het nog lastig in te schatten hoeveel serieuze partijen hierbij zitten.

Of een doorstart erin zit voor Kijkshop, is dan ook nog onduidelijk. "We zijn aan het onderzoeken of dit mogelijk is, of dat er wellicht onderdelen verkocht kunnen worden. Een doorstart is natuurlijk het beste voor de betrokkenen."

De Zweedse eigenaar The One maakte maandag bekend het faillissement voor de keten aan te vragen en alle zeventig filialen te sluiten. Hierdoor verliezen ongeveer vierhonderd mensen hun baan.

Het onlinewinkelconcept KijkBijMij, waarbij consumenten elkaar via video live koopadvies kunnen geven, blijft wel bestaan. Adviezen die tot een transactie leiden, leveren de adviseur in kwestie een commissie van maximaal 5 procent op.