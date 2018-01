Qualcomm krijgt boete van bijna 1 miljard voor misbruik marktpositie

De hoogte van de boete komt neer op 4,9 procent van Qualcomms omzet in 2017, maakt de commissie woensdag bekend. Het bedrijf kan nog tegen de beslissing in beroep gaan.

Door tegen betaling exclusief chips voor modems in iPhones en iPads aan Apple te leveren, heeft Qualcomm zijn dominante marktpositie misbruikt.

Qualcomm sloot concurrenten meer dan vijf jaar lang uit op de markt voor bepaalde chipsets, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

Het bedrijf betaalde miljarden aan Apple, een van zijn belangrijkste klanten, zodat het techbedrijf geen chipsets van andere bedrijven zou kopen.

Concurrentie

Deze betalingen waren geen kortingen, maar werden gedaan op de voorwaarde dat Apple uitsluitend chipsets van Qualcomm zou gebruiken in al zijn iPhones and iPads, aldus Vestager. De afspraak zou in 2011 zijn gemaakt en in 2013 werd de overeenkomst verlengd tot en met eind 2016.

Qualcomm zou met de betalingen stoppen als Apple een product zou ontwikkelen met een andere chipset. Ook had Apple een groot deel van het bedrag terug moeten betalen als het concern van leverancier zou wisselen.

Concurreren

"Dit betekent dat geen enkele concurrent in staat was om op deze markt met Qualcomm te concurreren, ongeacht hoe goed hun producten waren", stelt Vestager in een verklaring. "Het gedrag van Qualcomm ontnam consumenten en andere bedrijven een grotere keuzemogelijkheid en innovatie."

Een dominante marktpositie is volgens EU-regels niet verboden, maar dominante bedrijven hebben volgens de Europese Commissie "een speciale verantwoordelijkheid om hun sterke marktpositie niet te misbruiken door concurrentie in te perken".

Overstap

Uit interne documenten blijkt volgens de Europese Commissie dat Apple serieus heeft overwogen om over te stappen op chipsets van Intel. De afspraak met Qualcomm was een belangrijke reden voor het bedrijf om hiervan af te zien.

Toen de overeenkomst in september 2016 verliep en de kosten van een overstap beperkter waren geworden, is Apple deels overgestapt op chipsets van Intel.

Het ging in dat geval om chipsets waarmee smartphones en tablets verbinding kunnen maken met mobiele netwerken. Ze worden gebruikt voor het overbrengen van geluid en data.

Marktaandeel

Qualcomm is veruit de grootste fabrikant van chips die nodig zijn om smartphones en tablets met 4G-netwerken te verbinden. Qualcomm had in de periode van 2011 tot en met 2016 een marktaandeel dat boven de 90 procent uitkwam.

Vanwege hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling is het voor bedrijven moeilijk om deze markt te betreden. Met name Intel probeert op dit vlak met het concern te concurreren.

Qualcomm is verder ook met Apple verwikkeld in een conflict over de mogelijke schending van patenten. Daarnaast moest het concern Blackberry een schadevergoeding van omgerekend zo'n 713 miljoen dollar betalen vanwege een geschil over patenten.

De Amerikaanse fabrikant heeft eerder in China, Zuid-Korea en Taiwan boetes gekregen van omgerekend 650 miljoen tot 880 miljoen euro.

NXP

De Europese Commissie gaf juist vorige week groen licht voor de overname door Qualcomm van de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors. Aan de overname ter waarde van ongeveer 47 miljard dollar werden wel voorwaarden verbonden.

Zelf is Qualcomm in het vizier van chipmaker Broadcom, dat een vijandig bod van zo'n 105 miljard dollar heeft uitgebracht. De overeenkomst die Qualcomm en NXP al ruim een jaar terug bereikten, stond al onder druk door kritische aandeelhouders, die het bod te laag vonden.

Over het bod van Broadcom was nog geen akkoord. Mogelijk verwerkt dat bedrijf de boete van de EU in een aangepast bod.