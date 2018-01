Medewerkers NPO krijgen loonsverhoging van 2,9 procent

Werknemers met een vast of tijdelijk contract gaan er in de komende twee jaar 2,9 procent op vooruit, maken vakbond CNV en de NPO dinsdag bekend. Er komt een structurele loonsverhoging van 1,4 procent over 2017 en in juli 2018 worden de lonen nog eens met 1,5 procent verhoogd.

De vakbond en omroepen hebben ook nieuwe afspraken gemaakt over de vergoeding voor uitzendkrachten en werknemers die via een payroll worden betaald. Zo worden ''onterechte verschillen tussen flexibele en vaste werknemers'' kleiner, stelt CNV.

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, toont zich tevreden met het onderhandelingsresultaat. "Het is goed nieuws voor alle medewerkers van de publieke omroep. We zijn het eens geworden over een loonsverhoging ter hoogte van de prijsinflatie, en dat binnen de beperkte financiële middelen die de landelijke en regionale omroep hebben."

De nieuwe cao geldt voor 3.600 werknemers van de NPO en 1.300 werknemers van regionale omroepen. Leden van de bonden en werkgevers van de publieke omroep moeten nog instemmen met het onderhandelingsresultaat.