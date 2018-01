EasyJet profiteert van afname concurrentie in vierde kwartaal

De Britse prijsvechter kreeg zijn vliegtuigen beter gevuld en kon daarbij hogere prijzen vragen voor zijn tickets, meldt het bedrijf dinsdag in een handelsbericht.

EasyJet vervoerde in de maanden oktober tot en met december in totaal 18,8 miljoen passagiers. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

Het aantal kilometers dat zij bij elkaar aflegden, steeg met bijna 10 procent. Het stoelaanbod nam ook toe, maar minder sterk. Gemiddeld zaten de vliegtuigen voor ruim 92 procent vol, tegen 90 procent een jaar eerder.

Omzet

Passagiers waren goed voor een omzet van 1,1 miljard euro, wat neerkomt op een groei van ruim 14 procent. Dat komt niet alleen door gemiddeld hogere ticketprijzen, maar ook doordat de extra uitgaven van reizigers aan bijvoorbeeld hapjes en drankjes aan boord flink zijn toegenomen.

Daarnaast gaven gunstige wisselkoerseffecten de opbrengsten een duwtje in de rug.

Faillissementen

De faillissementen van Air Berlin, Alitalia en het Britse Monarch Airlines speelden easyJet in de kaart. De concurrentie die lange tijd de ticketprijzen sterk drukte, is daardoor afgenomen.

Ook de problemen bij Ryanair komen het Britse bedrijf goed uit. De Ierse luchtvaartmaatschappij heeft sinds de zomer door een tekort aan inzetbare piloten vele duizenden vluchten moeten schrappen.

Air Berlin

EasyJet heeft de activiteiten van Air Berlin op de Berlijnse luchthaven Tegel overgenomen. De prijsvechter is ook in gesprek met de bewindvoerders van Alitalia over een mogelijke overname van onderdelen van dat bedrijf, zei topman Johan Lundgren in een toelichting.

Op speculaties over een mogelijk gezamenlijk bod met Air France-KLM wilde hij niet ingaan.

Ook in Nederland en op Schiphol wil easyJet blijven groeien, ondanks de zeer beperkte ruimte die de luchthaven nog heeft om extra vluchten te ontvangen. Om de capaciteit te verhogen kijkt het bedrijf met name naar de inzet van grotere vliegtuigen, zoals de Airbus A321's die het bedrijf vanaf dit voorjaar geleverd krijgt, aldus financieel directeur Andrew Findley.