Oprichter Niki Lauda koopt luchtvaartmaatschappij NIKI terug

IAG, het moederbedrijf van British Airways, trok zich echter terug en Lauda wist een nieuw bod alsnog te verzilveren, meldt het Oostenrijkse persbureau APA dinsdag.

De bewindvoerders oordeelden dat het bod van Lauda het beste was. Over de hoogte zijn geen details bekendgemaakt.

De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij werd in 2003 opgericht door Lauda. In 2011 verkocht hij het bedrijf aan Air Berlin. Die luchtvaartmaatschappij ging in het najaar van 2017 failliet.

Lufthansa nam delen van Air Berlin over, maar besloot NIKI niet over te nemen. Dit gebeurde nadat de Europese concurrentiewaakhond zijn zorgen had uitgesproken over de dominante positie die de Duitse marktleider dan zou krijgen.