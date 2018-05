Air France-KLM concurreert via ticketverkoop

Air France-KLM denkt de komende vier jaar zeker 92 miljoen euro te besparen bij de verkooporganisatie voor tickets. Afgelopen jaar bedroeg die besparing al 8,3 miljoen euro, dit jaar moet dat 29 miljoen euro zijn. "We werken efficiënter samen, waardoor we de kosten omlaag kunnen brengen", zei P. Gregorowitsch, bij KLM verantwoordelijk voor het passagiersvervoer, maandag.

Lufthansa

In bijvoorbeeld Duitsland wil Air France-KLM de aanval openen op de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die onlangs heeft aangekondigd de Zwitserse branchegenoot Swiss over te nemen. "We willen de kracht van beide merken inzetten tegen Lufthansa", aldus Gregorowitsch.

Geen vrees

Air France-KLM zegt een mogelijk samengaan van de concurrenten niet te vrezen. "We hebben nu een marktaandeel in Europa van 27,7 procent. Lufthansa en Swiss krijgen een marktaandeel van 21 procent. We zijn blij dat we nu harder worden aangespoord om nummer een te blijven", verklaarde Gregorowitsch.

Prijsvechters

Ook prijsvechters als easyJet en Ryanair zullen volgens Gregorowitsch last krijgen van een efficiënter Air France-KLM. Lagere kosten brengen lagere ticketprijzen met zich mee. "Binnen Europa zullen we hard vechten om de passsagier die normaal gesproken naar een prijsvechter zou gaan." Onlangs kondigde KLM nog aan de tickets tot 40 procent goedkoper te maken.

Niet duurder

Volgens Gregorowitsch leeft er in de luchtvaartbranche de angst dat Air France-KLM met hun sterke marktpositie de ticketprijzen zullen dicteren. Maar die angst is ongegrond, aldus de KLM'er. "We werken niet samen om op de korte termijn onze zakken te vullen. We zullen niet de fout maken tickets duurder te maken."

Kantoren

In sommige regio's of landen voegt Air France-KLM de verkoopkantoren samen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Brazilië en het Caribische gebied. De luchtvaartgroep is niet van plan banen te schrappen, hoewel er sommige landen op de korte termijn te veel personeel kan zijn. Gregorowitsch: "We zijn op groei gericht, we zijn er niet om te snijden."