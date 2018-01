Eigenaar sluit alle winkels Kijkshop

De Zweedse eigenaar The One vraagt dinsdag faillissement aan bij de rechter, zo laat de investeerder weten.

Kijkshop sloot vorig jaar al twintig van de in totaal 87 winkels, omdat deze niet meer rendabel bleken te zijn. Ook werd een deel van de winkels verkocht aan Neckermann.

Toch stelde het concern toen dat het wel fysieke winkellocaties wilde behouden, naast de online activiteiten. Kijkshop heeft veel last van de veranderende winkelwereld, waar klanten vaker kiezen voor online-aankopen. Het kwam in 2015 in handen van de Zweedse investeerder Listérus & Partners Capital Advisors.

Doorstart

Het is volgens een woordvoerder van The One nu aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is. Die kan ook besluiten dat de winkels al dan niet tijdelijk weer opengaan als dat in het belang van de verkoop van de boedel is.

The One richt zich nu op het onlinewinkelconcept KijkBijMij, waarbij consumenten elkaar live via video koopadvies kunnen geven in ruil voor een commissie. De app is in zes weken tijd honderdduizend keer gedownload. Mogelijk worden in de toekomst ook weer winkels geopend, maar op een veel beperktere schaal.

Verbazing

Vakbond CNV was niet op de hoogte van het aanstaande faillissement, maar bestuurder Kitty Huntjens is er niet verbaasd over. ''Het was al jaren afwachten of het goed zou komen. Het is nu te hopen dat als er een doorstart komt dat de huidige werknemers er dan wat aan hebben. Soms wordt een faillissement misbruikt om van oudere werknemers af te komen."

Medewerkers van Kijkshop kunnen contact opnemen met hun vakbond voor individuele ondersteuning. Ook bestaat er sinds de ondergang van winkelketen V&D een speciaal platform voor loopbaanbegeleiding voor winkelpersoneel dat op straat wordt gezet.

Geschiedenis

De eerste winkel van Kijkshop opende zijn deuren in 1973 in Den Bosch. Het concern stond bekend om de winkels vol vitrines, waar producten via een briefje bij een balie besteld konden worden, waarna deze vanuit een nabijgelegen magazijn werden gehaald. Later breidde de winkel zich ook uit naar internet, waarna Kijkshop dus vorig jaar kwam tot het KijkBijMij-concept.