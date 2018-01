Minister Hoekstra keert zich tegen dominantie Frankrijk en Duitsland eurozone

Dat zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) in Brussel. Hij reageerde daarmee op zijn Franse ambtsgenoot Bruno Le Maire, die in een interview stelde dat Frankrijk en Duitsland nog voor juni een akkoord zullen sluiten over de voltooiing van de bankenunie, de kapitaalmarktunie en harmonisering van de vennootschapsbelasting.

''Het is goed gebruik dat we dat in de EU met elkaar doen'', zei Hoekstra. ''Het is heel simpel: of we bespreken het met zijn allen en dan heeft iedereen er wat over te zeggen, of sommige landen kiezen de weg van vrijwilligheid.''

Lidstaten kunnen volgens hem bijvoorbeeld op kleinere schaal samenwerken. Le Maire wil Spanje en Italië bij de discussie betrokken als Parijs en Berlijn het eens zijn en daarna de overige vijftien eurolanden.