Britse ondernemersvereniging pleit voor behoud toegang douane-unie EU

Britse ondernemers zijn bezorgd over een scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie verlaat zonder dat er een handelsakkoord is afgesloten. De Britse ondernemersvereniging Confederation of British Industry heeft daarom gepleit voor een allesomvattende douane-overeenkomst die voorziet in een tariefvrije handel in goederen na de Brexit.