Elliott Advisors zet Qualcomm onder druk om hoger bod NXP

Nu is door Qualcomm 47 miljard dollar geboden. Volgens Elliott Advisors, die naar eigen zeggen nu de grootste aandeelhouder van de voormalige chipdivisie van Philips is, kan Qualcomm zijn eerdere bod van 110 dollar per aandeel makkelijk verhogen.

Daarbij zou het huidige bod de koers van NXP in New York al lange tijd drukken. Volgens Elliott had het aandeel anders fors aan waarde gewonnen.

Volgens de investeerder valt een prijs van 135 dollar per aandeel NXP te rechtvaardigen. De poging van Qualcomm om NXP over te nemen verloopt van meet af aan stroef. Zo werd meerdere keren de aanmeldingstermijn verlengd.

Groen licht

Qualcomm kreeg onlangs onder voorwaarden groen licht vanuit Brussel voor de overname van NXP. Die goedkeuring liet meer dan een jaar op zich wachten.

Lukt het de Amerikanen niet om NXP in te lijven, dan komt Qualcomm mogelijk met een omvangrijk aandeleninkoopprogramma om waarde voor aandeelhouders te creëren.

Broadcom

Overigens kan branchegenoot Broadcom ook nog voor problemen zorgen. Dat bedrijf heeft een vijandig bod van zo'n 105 miljard dollar uitgebracht op Qualcomm, inclusief NXP. Daarbij gaf het wel aan dat aan de voorwaarden van de overname van NXP niet meer getornd mocht worden.

Elliott roerde zich eerder in de overnamestrijd bij verfreus AkzoNobel. De Amerikanen schaarden zich achter een poging van PPG Industries om Akzo in te lijven. Tot aan de rechter toe werd het defensieve gedrag van Akzo, dat niet overgenomen wenste te worden, bestreden.