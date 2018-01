Daarmee krijgt het concern, dat in financiële problemen zit, weer wat geld in kas.

Het toestel, dat in de boeken stond voor 25 miljoen dollar, was slechts sinds april in handen van het bedrijf. Voor hoeveel geld het in handen is gekomen van het in de Amerikaanse staat Maryland gevestigde Avpro is niet bekend.

Steinhoff, uitbater van ketens als het Amerikaanse Matress Firm en het Britse Poundland, gaat gebukt onder een boekhoudschandaal.